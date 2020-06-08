عبير صبري تنشر صورة وتعلق: كان مستخبلنا فين ده كله

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة "الصورة دي بعنوان كان مستخبلنا فين ده كله ياختي".

يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم حلا شيحة وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.







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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.