أخبار التوك شو| مستشار السيسي يعلن عن لقاح ضد كورونا.. السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الوضع في ليبيا.. حقيقة حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:



بشرة خير.. مستشار رئيس الجمهورية يعلن إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك بحثا إحصائيا "غير مدقق" نشر في مجلة علمية بريطانية أن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في علاج مصابي كورونا، ولهذا طالبت منظمة الصحة العالمية برفع استخدامه من البرتوكولات العلاجية، وفي نفس هذا الوقت، قامت وزارة الصحة المصرية بتحليل نتائج إعطاء هذا الدواء على 15 ألف مريض، واكتشفنا أن نتائج هذا العقار جيدة على المرضى، ولذلك لم يتم سحبه من البرتوكولات العلاجية لمصابي كورونا.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك شركة عالمية بدأت الحديث عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن هذا اللقاح في المراحل النهائية وسيكون متواجدا في السوق في شهر سبتمبر إذا نجحت التجارب النهائية، لافتًا إلى أن الشركة التي ستنتج اللقاح سويدية بريطانية، وأعلنت أنها ستنتج هذا اللقاح دون أي أرباح طالما كورونا وباء.

مستشار الرئيس لشئون الصحة: إنتاج 400 مليون وحدة تطعيم لكورونا سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن شركة متعددة الجنسيات ولها مصنع في مصر ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فيروس كورونا، مضيفًا: "احتمال كبير ينزل فى الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم لفيروس كورونا".

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه إذا نجحت التجارب النهائية سوف يتم طرح التطعيم.

ولفت الدكتور تاج الدين إلى أن الشركة أكدت أنها لا تسعى للربح من هذا اللقاح لكن الغرض الرئيسي هو تخلص العالم من ذلك الوباء.



السجيني: مشروع قانون مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.. فيديو

قال أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يمكن وصفه بالنظام القياسي أو الأمثل، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.

وأضاف " السجينى " ، عبر مداخلة هاتفية ، ببرنامج " صباح الورد " ، المذاع على فضائية " ، تن " ، أن وسائل التهوية في قاعة الجلسة جيدة جدا، وهناك مراعاة لمسافات التباعد الاجتماعي، مع تحديد أماكن لجلوس النواب ، معقبا: "المجلس سلطة ولازم يستمر".

وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ، إلى أن هناك فئات تم تعديل نسبتها فى المشاركة النيابية مثل المرأة على سبيل المثال أصبحت نسبتها 25% .

إحنا ضهر وسند.. صندوق تحيا مصر يكشف أهميته ودوره في دعم الدولة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك حرصا تاما من تأسيس الصندوق على تنويع سبل الدعم للمواطنين، فضلا على أنه سيكون سندا وظهرا للدولة في حال الكوارث.

وتابع محمد مختار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الصندوق كان له دور في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، وعلاج مرضى فيروس سي، كما تم إطلاق مبادرة نور حياة لمكافحة أسباب العمى وضعف الإبصار.

وأضاف أن الصندوق وفر 1500 ماكينة غسيل كلوى، و300 حضانة للأطفال، مؤكدا أنهم شركاء للدولة في ملف الرعاية الصحية لحل أي مشكلات صحية تواجه المصريين.

لميس سلامة: التعليم تحدد 14 طالبا بكل لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب، وينبغي علينا بث روح الطمأنينة فى نفوس أبنائنا حتى ندعمهم من الناحية النفسية ونشجعهم للحصول على أعلى الدرجات.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم ستتخذ كل الإجراءات الوقائية الأزمة للحفاظ على أبنائنا فى الثانوية العامة.

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ان العلاج بالبلازما من المتعافين له قواعد وجرعات، قائلا: يجب أن يكون المريض داخل المستشفى وتحت ملاحظة الطبيب.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن العلاج بالبلازما يتم في الحالات الحرجة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه لا يعلم إذا كانت الفنانة رجاء الجداوي خضعت للعلاج بالبلازما أم لا.



السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا.. فيديو

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" نبأ عاجلا لها يفيد بتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى.

وأفادت اكسترا نيوز فى نبأها، أن رئيس وزراء إيطاليا تبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسي بشأن الأزمة الليبية عقب إعلان القاهرة.

هل التبرع ببلازما الدم إلزامى على الشخص المتعافى من كورونا؟.. مدير نقل الدم يرد

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم، إنهم يمثلون الجهة المنوط بها خدمات نقل الدم القومية، والمركز القومى للدم، والذى هو الجهة الوحيدة المعتمدة من الجمعية الأمريكية لبنوك الدم.

وأوضح مدير عام خدمات نقل الدم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، أن المشكلة التى تواجههم فى الوقت الحالى تكمن فى الوصول للمتعافين وإقناعهم بالتبرع بالبلازما.

استشاري علم نفس يحذر من مشاركة شعور أعراض كورونا مع الغير.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين شوقي استشارية علم النفس، إن أى تغير يحدث للفرد فجأة يسبب له صدمة وتكون ردود الأفعال تجاه الأشياء نفسها مختلفة حيث أن هناك من يكون لديهم صلابة نفسية ويمكنهم التعامل مع الأمر وآخرون ليس لديهم هذه الصلابة ويصابون بالإحباط.

وأضافت الدكتورة شيرين شوقي، من خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه أحيانا يتحدث شخصين تلفونيا وأحدهما يخبر الآخر أنه يشعر بأعراض الإصابة بعدوى كورونا فيشعر الطرف الآخر أنه يشعر بنفس الأعراض.

رئيس قناة السويس: لم نتأثر كثيرا بكورونا بسبب إجراءات الحكومة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إقرار خطة استراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المجرى الملاحى والأسطول البحرى والعنصر البشرى.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الهيئة لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية.

باحث سياسى: تنفيذ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية يحتاج ضغطا دوليا.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة المتخصص فى الشأن الليبى، إن الجدول الزمنى لتحقيق إعلان القاهرة للأزمة الليبية سيحتاج لضغط كبير من جانب السلطة المصرية على الدول الصديقة والمجتمع المدنى.

وكشف المتخصص فى الشأن الليبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى، عن ظهور نتائج إيجابية خلال الساعات الماضية وتأييد من دول كبرى لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.