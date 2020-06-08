عقب ظهوره من جديد.. معلومات عن الإرهابي الليبي صلاح بادي

انتشر شريط فيديو للإرهابي صلاح الدين بادي، وسط ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابس، وهو ما يعيد إلى الأذهان قصة هذا الإرهابي.





وكانت وزارة الخزانة الامريكية، في نوفمبر عام 2018، فرض عقوبات على الإرهابي المتواجد في ليبيا صلاح بادي.





صلاح الدين بشير بادي، القائد الليبي وقائد عملية فجر ليبيا، والمتهم في حرق مطار طرابلس الدولي، وخزانات الوقود القريبة منه، ولذلك قررنا تعريف القارئ بشخصية البادي:





1- ولد صلاح الدين عمر بشير بادي، المعروف باسم صلاح بادي، في 23 من مايو لعام 1957 بمدينة مصراتة الليبية.





2- حصل بادي على بكالوريوس علوم جوية عسكرية في عام 1980، برتبة طيار مقاتل، كما عمل مدرسا بأكاديمية الدراسات الجوية.





3- أصبح معارضا للنظام الليبي، حيث قُبلت استقالته عام 1992، وتم وضعه ضمن الممنوعين من السفر.





4- في عام 2007، تم محاكمته بتهمة التحريض على النظام ومحاولة الإنقلاب على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.





5- في مارس عام 2011، عقب اندلاع الثورة الليبية، شغل منصب عضو بالمجلس العسكري لمدينة مصراتة الليبية، كما تولى إمارة المحور الجنوبي للمدينة.





6- كُلف في نفس العام بقيادة العمليات العسكرية للمتمردين.





7- حصد بادي مقعدا بمجلس النواب الليبي، وذلك عقب فوزه بالانتخابات في عام 2012.





8- ظهرت تقارير عن إشرافه بعملية دفن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ونجله المعتصم.





9- قاد بادي عملية "فجر ليبيا"، والتي كانت هدفها السيطرة على مطار طرابلس الدولي.





10- تداولت أنباء عن إشرافه بنفسه على حرق مطار طرابلس الدولي، وخزانات النفط القريبة منه، وهو ما كان بمثابة إعلام تأسيس جماعة فجر ليبيا.