طارق رضوان: الحل السياسي الشامل في ليبيا قائم على دعوة كل الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار.. فيديو

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن جلسة الأحد، كانت مليئة بالمشاعر الايجابية لمساندة الشعب الليبي لتحديد مصيره.





وأضاف طارق رضوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن مبادرة "اعلان القاهرة" لانهاء الحرب في ليبيا جاء من حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا.





واوضح طارق رضوان ، أن أمن ليبيا هو الامتداد المباشر للأمن القومي المصري إضافة الى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الاقليمي والدولي.





وتابع: أن الحل السياسي الشامل قائم على دعوة كافة الاطراف على الالتزام بوقف اطلاق النار كما ان قمة برلين في شهر اكتوبر الماضى نتج عنها حلا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة.





واكمل: أن الاتفاقية أشارت الى ان يكون هناك 5 ممثلين من حكومة الوفاق و5 ممثلين من الجيش الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة.





واشار الى انه لابد ان تكون السيادة الليبية على أراضيها بنسبة 100% والعمل على طرد المرتزقة وتسليم أسلحتها.