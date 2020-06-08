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على الرغم من سوء الأحداث..عبدالمنعم سعيد: ما يحدث في أمريكا لصالح ترامب.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:03 ص
عبدالمنعم سعيد، المحلل
عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي
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اسراء صبري
قال عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي، إن تزايد العنف خلال الفترة الماضية جاء بسبب حدوث مايسمي بـ شروخ للديمقراطية على مستوى العالم، لافتا إلى أن الديمقراطية تقوم على أساس الحل السلمي وليس العنف.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن تزياد الظاهرة الجماهيرية يؤدي إلى الشعور بالقوة، لافتا إلى أن المتظاهري يستمد القوة من الظاهرة الجماهيرية، معقبا: بيبقي وسط الألاف والملايين ومفيش حد هيعرفة بالأسم..كما أنه بيكون لديه قوة جبارة فيستخدمها في العنف.

وأوضح أن بالورقة والقلم ووفقا للإحصائيات أن مايحدث حاليا في أمريكا يضعف من إمكانية تولي ترامب الرئاسة مرة أخرى، مشيرا إلى أن ترامب فشل في إدارة أزمة فيروس كورونا، حيث تعد أمريكيا من أقل المؤسسات الطبية في التعامل مع كورونا.

وأشار إلى أن ترامب مازال أمامة وقت لـ التخلص من هذة الأزمة، معقبا: انا أرى أن الأزمة الحالية في شوارع أمريكا ستصب في صالح ترامب، لأن الطبقة الوسطى وغيرها سيدركون أما ترامب أو الفوضي.

ولفت إلى أن مؤتمر الحزب الديمقراطي مهم للغاية، وذلك حتى نرى إلى أي مدى سيتم تحميل الحزب الديمقراطي بأعباء اضافية غير أعباء أزمة فيروس كورونا، وأيضا أزمة البطالة المنتشرة بأمريكا.
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