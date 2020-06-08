رامي جمال: من يظن انه قادر على العبث بأمن مصر وأشقائها سيعرف قدره

شارك الفنان رامي جمال جمهورة بصورة للقوات البحرية المصرية عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وعلق رامي جمال على الصورة قائلا: "‏‎مصر بعون الله كانت ولازالت وستظل بحول الله قادره علي اثبات انها القويه المسالمة الي ان يظن احدهم انه قادر علي العبث بأمنها وامن اشقاءها و سيعرف قدره وقوه مصر ورجالها ".



يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.