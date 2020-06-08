أخبار التوك شو.. ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بكورونا.. والصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، امس الاحد ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن غدًا، الإثنين، سيكون يوما احتفاليا بمناسبة مرور 6 سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الدولة.





عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بشأن الأزمة الليبية وتعقيبه على "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية.





كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه اللقاء شهد مناقشة جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة.





كشفت الفنانة ريهام حجاج حقيقة ما تردد مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا.





وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة هامة للمواطنين، قائلا:"لادكم فى عنينا.وأنا وزملائى بنعرض حياتنا للخطر من أجل تهيئة أفضل امتحانات ثانوية ..نتمنى أن لا يأتى أولياء الأمور مع ابنائهم الامتحانات حتى لا يحدث تكدس..ولا تستمعوا للشائعات عبر السوشيال ميديا ..سنطبق قانون الغش بصرامة ويوجد غرف متابعة فى كافة المحافظات لمواجهة أي محاولة غش..وبنقول للأول





نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تردد بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه كان مع أصدقائه فى الجونة وأصيب منهم اثنان، وهما الآن فى المستشفى يتلقيان العلاج.









أخيرًا سطع ضوء في نهاية النفق المظلم، هكذا وجدت تصريحات الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، صدى بين المصريين بعد أن أطلق عدة تصريحات بشأن أزمة فيروس كورونا وقرب انتهاء الجائحة من مصر.





كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، عن إيجاد التفريق بين الإصابة بالبرد وكورونا.



