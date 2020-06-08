اللجنة العلمية لمواجهة كورونا توضح كيف يتم تقسيم المصابين؟.. فيديو





قالت الدكتوره جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ، إن مريض فيروس كورونا يتم تقسيمة الي 4 مراحل وهي الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة والحرجة وهي التي تحتاج الذهاب الي المستشفي لانها تحتاج جهاز تنفس صناعي.

واضافت جيهان العسال خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن الغالبية العظمي من الحالات المصابيه بفيروس كورونا في مصر تكون حالات بسيطة ومتوسطة وجزىء منهم يمكنه الشفاء دون اخد اى علاج وهناك جزىء من الحالات المتوسطة نعطية علاج ويستجيب معة ويتم شفائة .





وأوضحت جيهان العسال ، أن الصعوبة والخطورة تكمن في الحالات الشديدة والحرجة وذالك لان الفيروس يكون قد سيطر علي اجهزة الجسم وتكون نسبة الشفاء في هذه الحالات قليلة .





وتابعت: أنه في بداية انتشار فيروس كورونا كنا نتعامل مع الحالات علي انها حالات اشتباه وليست اصابة ولن نقوم بمعاملتة علي انه مريض فيروس كورونا الي اذا قام بعمل المسحة وتأكدت إيجابيتة .





واستكملت: أن مع تطور المرض ومتابعتنا الي المرضى في الفترة الماضية اكتشفنا ان المسحة شىء ثانوي وليس شىء اساسي واكدت علي ان هناك كثير من الابحاث اكدت علي ان الاشعة المقطعية أكثر حساسية من المسحة في التشخيص.





وأشارت إلى أن الفترة الماضية وبناء علي بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة انه اذا جاءت الينا حالة وظهر عليها اعراض الاشتباه نقوم بمعاملته علي الفور علي انه مصاب ونقوم بعمل اللازم معه.