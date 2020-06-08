كلام من قلبي.. خالد الغندور يدعو لنبذ التعصب بين الأهلي والزمالك

دعا خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، جماهير قطبي الكرة المصرية لبذ التعصب الكروي الذي إنتشر خلال الفترة الماضية.
وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "كلام من قلبي لكل زملكاوي و أهلاوي و اي انتماء الكرة حب و عشق و لكن عمرها ما كانت كره ممكن نختلف و ندافع و نبرر بحدود و لكن هنفضل دايما أولاد بلد واحدة".
وتابع: "ومن هنا بلاش نخلي حبنا لنادي يعمينا عن الحق و العدل و المنطق في تناول الأمور".
وفي سياق آخر، كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن نتيجة تحليل فيروس كورونا الخاص به، بعد أن أجراه للاطمئنان على حالته الصحية.
ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة توضح نتيجة التحاليل الخاصة به وتكشف عن حالته الصحية.
وأجرى الغندور تحاليل pcr التي توضح المصابين بفيروس كورونا، ختى ان لم تظهر عليهم الأعراض.
وسجلت مصر اليوم ١٤٦٧ حالة اصابة، و٣٩ وفاة، والاجمالي ٣٤٠٧٩ والوفيات ١٢٣٧،والمتعافين ٨٩٦١.