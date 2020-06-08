هاشتاج الجيش المصري يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏خير أجناد الارض

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الجيش_المصري.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي :

‏‎#الجيش_المصري عظيمه أم الدنيا. قوه عسكريه لا تقهر به رجال لا يعرفون معنى الخوف. مصر والسعوديه هم من يقود زمام الأمور في المنطقه. مصر عادت بثقله السياسي وقوته في الأرض. لا محاله ستجد الكلاب تنبح الان في التعليق لكن الحقيقه مره. تحيا مصر.





‏انا كسعودي اشوف مصر هي سيف ودرع العرب شعب عظيم ورئيس عربي أصيل زي ما افتخر اني سعودي افتخر ان مصر وشعبها وجشيها جزء من العرب‎#الجيش_المصري







تحية للجيش المصري.. مى كساب تطرح البسوا المموه

‏توجه العظماء الفراعنة الى الحدود لطحن من يقترب هذه مصر لديه رجال لايقهرون عاشت مصر العظيمة

ودع الكلاب تنبح.

‎#الجيش_المصري

‏‎#الجيش_المصري

أكبر وأقوى قوه عسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا والأقوى عربيا جيش له تاريخ،جيش له عقيده.، جيش لا يخشى إلا الله،جيش يمتلك خير أجناد الأرض، جيش وقف أمام منظمات أرهابية ومخابرات لدول عظمى فتكتمجاورودمرتها وتوقفت عاجزه أمام أجهزة المخابرات المصرية

‏خير اجناد الارض ‎#الجيش_المصري.

‏‎#الجيش_المصري

اللهم احفظ جيشنا وانصره علي أعدائه