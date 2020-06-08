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فن

فيديو جديد لـ أيتن عامر وزوجها بموقع تيك توك.. شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:36 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بتحدي جديد مع زوجها عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وعلقت ايتن عامر على الفيديو قائلة "الفيديو بايظ بس قولت فولت انزله".

وشاركت أيتن عامر  فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.


علي طريقة نيلي كريم ..ايتن عامر لزوجها: مفيش واحدة هاي شوجر.. فيديو


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

@aytenamer_official

😂😂

♬ original sound - ranameligyy
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