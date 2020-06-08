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أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقالت السلطات الصحية أمس الأحد إنه لم يبق هناك أي مريض حالته خطيرة بـفيروس "كوفيد 19" في الصين، حتى مع تسجيل ست حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد، وفق ما ذكرت صحف صينية.

وهذه هي المرة الأولى منذ أن ظهر الوباء في مدينة ووهان في ديسمبر الماضي التي تقول فيها السلطات الصحية الصينية أنه لم يعد لديها مرضى حالتهم خطرة نتيجة العدوى بالفيروس وأن الحالات الحرجة لديها أصبحت صفرًا.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن آخر مريض COVID-19 كانت حالته خطرة تجاوز هذه المرحلة وأصبحت حالته مستقرة.

وأضافت اللجنة إن الحالات الست واحد منها أصيب في البر الرئيسي في جزيرة هاينان الجنوبية.
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