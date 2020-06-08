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منوعات

بيع لوحة الصرخة الشهيرة لملياردير روسي بـ 120 مليون دولار

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كشفت قناة Sotheby's Life، عن شراء الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، لوحة "صرخة" للفنان النرويجي إدوارد مونش بقيمة 120 مليون دولار. 

وقالت القناة إن الملياردير الروسي اشترى أحد الأجزاء الأربعة للوحة الموجودة في مجموعة خاصة. 


يذكر أن "صرخة" هي مجموعة لوحات قام الفنان إدوارد مونش برسمها في الفترة بين عامي 1893 و1910.

وترسم اللوحة جسم إنسان وهو يصرخ ومن خلفه سماء حمراء، وتعد هذه اللوحة شعارا للمدرسة التعبيرية، وأحد الأعمال الفنية الشهيرة في القرن العشرين. 

واعتاد رجال الأعمال خلال السنوات الماضية على شراء اللوحات الشهيرة بأرقام خيالية.
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