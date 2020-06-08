كانوا في طريقهم لحضور عزاء.. مصرع 5 من عائلة واحدة في تحطم طائرة خاصة بولاية جورجيا الأمريكية

لقي 5 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، في تحطم طائرة بولاية جورجيا، كان على متنها عائلة واحدة.





ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية فإن الطائرة كان على متنها 5 من عائلة واحدة في طريقهم إلى ولاية إنديانا، لحضور مراسم عزاء.





وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة كثيفة الغابات على بعد ستة أميال شمال شرق إيتونتون.





وجرى التعرف على القتلى الخمسة وهم لاري برويت (67 عاما) وكان الطيار ومالك الطائرة. ومن بين الضحايا ابنه برويت، وجودي راي لامونت 43 عاما، وزوجها شون تشارلز لامونت (41 عاما)، وطفلاهما جايسي 6 أعوام، وأليس 4 أعوام.





وقالت إدارة الطيران الفيدرالي الامريكي إن مجلس سلامة النقل الوطني يدرس سبب الحادث.