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أخبار العالم

للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. ارتفاع كبير في أسعار النفط صباح اليوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع أسعار البترول بقوة صباح اليوم متجاوزة 43 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 اشهر. 

تراجعت قيمة صادرات النفط السعودي بنسبة 21.9 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

كما هبطت أسعار خام برنت أكثر من 60 % خلال هذا الربع الذي شهد انتشار جائحة فيروس كورونا بالأضافة إلى حرب الأسعار بين السعودية وروسيا أعقبت انهيار محادثات في مارس بشأن المزيد من تخفيضات الإنتاج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد إن انخفاض صادرات النفط هو السبب الرئيسي في تراجع بنسبة 20.7 % في قيمة إجمالي صادرات السلع في الربع الأول.

وأضافت أن الصادرات غير النفطية، بما يشمل الكيماويات والمواد البلاستيكية، تقلصت بنسبة 16.5%.
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