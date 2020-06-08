رامي إمام يمارس الرياضة وشقيقه محمد يفاجئه.. شاهد

شارك المخرج رامي امام جمهورة بفيديو جديد له عبر حسابة بموقع الفيديوهات الشهير "تيك توك".







وظهر رامي امام وهو يمارس بعض التمارين الرياضية داخل منزله ويفاجئة شقيقة محمد امام بالدخول في الفيديو.





يُذكر أن رامي إمام شارك في السباق الرمضاني بإخراج مسلسل فالنتينو لوالده الفنان عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.





ربنا يخليك يا زعيم .. أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة ابنيه رامي ومحمد.. شاهد

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.