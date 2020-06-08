أخبار الفن| أول فيديو من خطوبة حسن شاكوش .. الجمهور يبحث عن هيا مرعشلي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:









حرص المطرب الشعبي حسن شاكوش، على الاحتفال بخطوبته، مساء أمس، داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.









تصدرت الفنانة هيا مرعشلي، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما احتفلت بعيد ميلادها منذ عدة أيام وهي ترتدي فستانا أبيض جرئ، الأمر الذي عرضها لانتقادات من قبل جمهورها.









يحل اليوم الأحد، 8 يونيو عيد ميلاد الفنانة هالة فاخر، الـ 72، بعدما قدمت عددا كبيرا جدًا من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، وكان أخرها مسلسل "سكر زيادة".









قام الشاعر أمير طعيمة، بإستعادة ذكرايات أغنية "حكاية واحدة" لـ دنيا سمير غانم، من فيلم "هيبتا" وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".







