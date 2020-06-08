إعلان القاهرة رؤية متزنة لحل الأزمة الليبية.. والكشف عن موعد طرح لقاح كورونا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان،أعلن العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة في شرطة دبي ، أنه تم تسجيل 316 مخالفة لمرتادي الشواطئ في دبي منذ افتتاحها وحتى مساء امس تمثلت في عدم ارتداء الكمامة وعدم الحفاظ على مسافات التباعد بين الجمهور، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوها إلى ان طائرات بدون طيار ترصد اي مخالفات على الشواطئ والتي يصل عددها إلى 10 طائرات موزعة على كافة شواطئ الامارة، منوها إلى ان هناك تعامل خاص مع العائلات فيما يتعلق بارتداء الكمامة، مفيدا أنه مسموح للأطفال وكبار السن التواجد على الشواطئ.





وفيما يخص مصر، أكدت مصر وإيطاليا حرصهما الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.





فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1467 إصابة جديدة فيروس كورونا.





ومن السعودية، صادق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي في المملكة، مؤخرًا، لأجل تطوير خدمات طبية وإجراءات السلامة والوقاية الصحية. وأكّد





وفيما يخص إعلان القاهرة ، المبادرة المصرية، والتي حظيت بأصداء دولية مُرحبة،أعربت بريطانيا عن ترحيبها بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة على ضرورة أن تحظى بدعم دولي، تضع حسب عدد من المحللين ليبيا على طريق الحل السياسي، وتقدم رؤية متزنة لمسارات التهدئة والتسوية السياسية في ليبيا، استنادًا إلى القرارات الدولية السابقة، ومخرجات مؤتمر برلين، وسط تساؤلات عن مدى التزام الطرف الآخر، وأثر الدور التركي، مع رهان على ضغوطات دولية - مبنيّة على قرارات الشرعية الدولية - والتي من شأنها حمل جميع الأطراف إلى طاولة التسوية السياسية.





وفي الكويت، أعلن وزیر العدل وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة الكويتي المستشار الدكتور فھد العفاسي إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجیة لأداء صلاة الجماعة بدءا من صلاة ظھر یوم الأربعاء المقبل وكذلك إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط وتبث عبر تلفزیون دولة الكویت.





ومن الأردن، كشف الناطق باسم لجنة الأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، أن الأردن شهد في العام 2014، حالة وفاة لمريض أصيب بفيروس جديد- في حينه- من فيروسات كورونا يسمى “متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” (ميرس).





وفي لبنان، أفضت التظاهرات اللبنانية التي اندلعت في بدايتها بمطالب اجتماعية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية إلى الدعوة لنزع سلاح فصائل حزب الله في النهاية.





ودوليا، أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الاثنين خلو البلاد من أية حالات نشطة معروفة بكوفيد-19.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت الحكومة البريطانية،عن فتح دور العبادة اعتبارًا من 15 يونيو الجاري، لكن ل«الصلوات الفردية» فقط، بعدما سجلت المملكة المتحدة أدنى حصيلة وفيات يومية منذ 23 مارس الماضي.





كما تقترب الحصيلة العالمية لوفيات فيروس كورونا المستجد من 400 ألف، مع تسارع انتشار العدوى في أمريكا اللاتينية بينما تشهد دول أوروبا الغربية موجة تعافٍ متنامية، وتتأهب لتخفيف مزيد من إجراءات الإغلاق.





فيما قالت شركة صينية، إنها بدأت، الاختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة، فيما أعلنت الصين أنها ستجعل أي مصل لفيروس كورونا المستجد، «منفعة عامة عالمية»، بينما كرر سيناتور أمريكي، أمس الأحد، اتهامات للصين بدعم قراصنة يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لفيروس كورونا ولقاحات له.





ومن صحيفة الإمارات اليوم، أعلن مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أنه سيتم طرح أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سبتمبر المقبل.















