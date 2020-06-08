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منوعات

تصاعد عمليات الطعن والاعتداء في جنوب أفريقيا مع رفع الحظر على الكحوليات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:11 ص
رفع الحظر على الكحوليات
رفع الحظر على الكحوليات في جنوب إفريقيا
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أ ش أ
أفادت تقارير بوجود ارتفاع حاد فى حالات الاصابات التى تستقبلها المستشفيات فى جنوب افريقيا بعد أن تم فى الاسبوع الماضى رفع الحظر الذى تم فرضه فى وقت سابق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال إخصائي في مستشفى في ديربان لصحيفة (صنداي تايمز) بجنوب إفريقيا إنه كان هناك العديد من عمليات الطعن والحوادث والاعتداءات بعد رفع الحظر على الكحوليات.


وأضاف في تصريحاته للصحيفة: "أنه كابوس.. كلهم مرتبطون بالكحول غير المحدود".. كما أفادت المستشفيات بارتفاع عدد ضحايا حوادث السيارات.

يذكر أنه خلال الشهرين الأولين من الإغلاق عندما تم حظر الكحول، أبلغت بعض المستشفيات عن انخفاض بنسبة 70٪ في حالات دخول الإصابات.
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