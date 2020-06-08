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منوعات

في غضون أسبوعين.. ليبيريا تعيد فتح المطار الدولي والفنادق

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الرئيس الليبيري جورج وياه أن البلاد أحرزت تقدما كافيا ضد فيروس كورونا المستجد مما يسمح بإعادة فتح المطار الدولي والفنادق في غضون أسبوعين.

وأوضح وياه أنه لن يتم تجديد حالة الطوارئ التي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.


يشار إلى أنه حتى الآن تم تسجيل 345 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في ليبيريا، مع 30 حالة وفاة.. غير أنه نظرًا لمستويات الفحص المنخفضة جدًا، فإن المدى الكامل للمرض غير مؤكد.

ويقول المراقبون إنه على الرغم من إغلاق المدارس وفرض حظر تجول بين عشية وضحاها، إلا أن معظم الناس استمروا في حياتهم كالمعتاد أثناء حالة الطوارئ، مع استمرار الأسواق المزدحمة والمحلات التجارية مفتوحة ما يثير المخاوف من وجود حالات إصابة لم يتم تسجيلها.
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