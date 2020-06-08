أبشع المجازر .. تعرف علي مذبحة الدلافين الدينماركية في جزر فارو





بعد قصة الفيل الحامل التي اثارت جدلا كبير في الأونة الاخيرة بسبب الوحشية التي يعامل بها الانسان الحيوان ، هناك جريمة اخرى تقام كل سنة من شباب دنماركي ممن بلغوا سن الرشد بارتكاب ابشع المجازر وهو قتل جماعي لنوع من الدلافين " الكاليديرون " في جزر فارو من كل عام .





ويقوم الشباب بعملية الطعن المستمر وادوات حادة ، ولكن من المحزن ان يستمتع الصغار قبل الكبار بهذا المشهد الدموي .





فجأة يتحول لون البحر الأزرق إلى الأحمر الغامق و هو دم هذه المخلوقات البريئة، التي لم ترتكب جُرما في حياتها سوى أنها أليفة سهلة الصيد.





و يُعرف عن دلافين الكاليديرون المُعرضة للانقراض، ذكائها الشديد و شعبيتها الكبيرة، نظرًا لحُبها للناس و تفضيلها الإقتراب منهم و اللعب معهم، و في المقابل يُقابلها “الدنماركيون” بخسه و وضاعة فيطعنوها بالسكاكين و الأدوات القاتلة.



