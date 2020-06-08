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منوعات

أبشع المجازر .. تعرف علي مذبحة الدلافين الدينماركية في جزر فارو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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منار نور

بعد قصة الفيل الحامل التي اثارت جدلا كبير في الأونة الاخيرة بسبب الوحشية التي يعامل بها الانسان الحيوان ، هناك  جريمة اخرى تقام كل سنة من شباب دنماركي ممن بلغوا سن الرشد بارتكاب ابشع المجازر وهو قتل جماعي لنوع من الدلافين " الكاليديرون " في جزر فارو من كل عام . 

ويقوم الشباب بعملية الطعن المستمر وادوات حادة ، ولكن من المحزن ان يستمتع الصغار قبل الكبار بهذا المشهد الدموي .

فجأة يتحول لون البحر الأزرق إلى الأحمر الغامق و هو دم هذه المخلوقات البريئة، التي لم ترتكب جُرما في حياتها سوى أنها أليفة سهلة الصيد.

و يُعرف عن دلافين الكاليديرون المُعرضة للانقراض، ذكائها الشديد و شعبيتها الكبيرة، نظرًا لحُبها للناس و تفضيلها الإقتراب منهم و اللعب معهم، و في المقابل يُقابلها “الدنماركيون” بخسه و وضاعة فيطعنوها بالسكاكين و الأدوات القاتلة.

جدير بالذكر أنه يتم في هذا المهرجان ذبح عشرات الدلافين في وقت و آن واحد، و العجيب أن سكان هذه الجزيرة لا يستفيدون من لحوم الدلافين القتيلة بل يتركون الكثير منها ليتعفن ثم يتم إلقاؤها في البحر مرة أخرى.
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