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برلمان

مطالبا بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم.. برلماني: الكمامات المستعملة والمستلزمات الطبية المغشوشة تنذر بكارثة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:13 ص
كمامات
كمامات
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فريدة محمد
قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إنه بعد قرار مجلس الوزراء بعودة العمل تدريجيا للعديد من القطاعات، وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، يقوم البعض باستغلال الموقف، وحاجة المواطنين، وغزو الأسواق بالوسائل والمستلزمات الطبية المغشوشة.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن جامعي القمامة يجتهدون في جمع أكبر عدد من الكمامات المتخلص منها من قبل الموطنين، وغسلها، وإعادة بيعها مرة أخرى على اعتبار أنها جديدة، وبأسعار تجذب المواطنين البسطاء، لتسهيل بيع بضاعتهم المغشوشة، ومجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات الطبية، والتربح من وراء الكارثة التي يعيشها العالم بأسره.

وأشار إلى أن ذلك يؤدي إلى حدوث كارثة حقيقية في معدل الإصابات اليومي، لا سيما أن الكمامات معاد استخدامها مرة أخرى، فعند ارتدائها من قبل شخص مصاب فسيتم نقل العدوى إلى شخص آخر.

وطالب النائب بالرقابة على مصانع بير السلم، وتكثيف حملات التوعية بوسائل الإعلام بمواصفات الكمامات الطبية، وطرق التخلص السليم منها بعد استخدامها لمنع إعادة استخدامها مرة أخرى.
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