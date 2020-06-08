بتكلفة 181 مليون جنيه.. وزير الري يفتتح المرحلة الثانية من سحارة سرابيوم عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري -عبر تقنية الفيديو كونفراس - اليوم الاثنين ، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية.
وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات.
وأعطى الدكتور عبدالعاطي الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، وذلك لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة للمياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.