بتكلفة 181 مليون جنيه.. وزير الري يفتتح المرحلة الثانية من سحارة سرابيوم عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري -عبر تقنية الفيديو كونفراس - اليوم الاثنين ، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء وخطة وزارة الموارد المائية والري بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية.

وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات.



