اعتقل 21 فلسطينيا.. الاحتلال يقتحم البيوت ليلًا ويمنع خطيب الأقصى وآخرين عن المسجد

رغم ظروف وباء كورونا، واصلت قوات الاحتلال، عملياتها القمعية في الأراضي الفلسطينية، وقامت بحملة اعتقالات بالقدس والضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.





واعتقل الاحتلال في القدس المحتلة 21 فلسطينيا، وأبعدت أكثر من 20 شخصًا من سكان القدس عن الاقتراب من المسجد الأقصى.





واقتحمت قوات الاحتلال أحياء القدس فجرًا، لكي تقبض على كوادر في حركة فتح بالمدينة، المكون الرئيسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.





ولم يكن الاقتحام بسبب مزاعم حول عملية انتحارية، بل كان الاقتحام هو لمخالفة الكوادر لقانون العمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس.





وسبق أن اعتلقت أمس قوات الاحتلال أربعة مقدسيين بينهم طفل، فيما أبعدت سبعة آخرين عن المسجد الأقصى لأكثر من خمسة أشهر، وكان من بين المبعدين، خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري وعدد من الناشطين.





وتصدت المقاومة الفلسطينية، بالرصاص الحي صباح الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين.





واندلعت الاشتباكات المسلحة في البلدة بين مقاومين وقوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية، لم ينتج عنها إصابات، ولكن تم اعتقال شابين.