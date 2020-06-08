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محافظات

خلال 22 منفذًا.. توريد 174 ألف طن قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:18 ص
موسم توريد القمح
موسم توريد القمح
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محمود زيدان
أعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم، ارتفاع إجمالي كميات القمح المحلية، التي جرى توريدها للصوامع والهناجر بالمحافظة، وحتى اليوم، إلى 173 ألفًا و981 طنًا من محصول القمح المحلي لهذا الموسم.

ومن جانبه، قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، خلال بيان، إن هناك 22 منفذًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. 

وأضاف مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هناك لجنة مشكلة للمرور على منافذ التوزيع، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.  

وأشار مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

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خلال 22 منفذًا.. توريد 174 ألف طن قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ
خلال 22 منفذًا.. توريد 174 ألف طن قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ
خلال 22 منفذًا.. توريد 174 ألف طن قمح لصوامع وهناجر كفر الشيخ
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