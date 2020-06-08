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أخبار العالم

قرقاش: لا حل للأزمة الليبية إلإ عبر الحوار ونرفض شرعنة سلاح الميليشيات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن" هناك قلقا عربيا ورفضا لشرعنة سلاح الميليشيات تحت كنف الدولة في ليبيا"، مشددا على أن لا حل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار.
وأضاف قرقاش، في سلسلة تغريدات، نقلتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الاثنين/، : "أنه لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي، وأولها استمرار الاقتتال في ليبيا".
وأكد أنه مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي لـ"إعلان القاهرة" بشأن ليبيا يتعزز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري وانسحاب القوات الأجنبية والعودة إلى المسار السياسي.لافتا إلى أنه لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرن خلا، عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي.

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