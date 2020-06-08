بنسبة 107.6% .. توريد 215 ألفا و376 طنا من القمح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع .





وأشار محافظ بنى سويف فى بيان إلى أنه تم "أمس" استلام وتوريد 689 طنا من القمح، ليصل إجمالى الكميات الموردة"منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم الإثنين "إلى 215 ألفا و376 طن قمح ،بنسبة 107.6% من المستهدف توريده هذا الموسم .





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.





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،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من مديرى المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومركز معلومات التنمية المحلية.



