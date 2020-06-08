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برلمان

أكثرعرضة للإصابة بكورونا.. برلماني يطالب بتوفير أدوات الوقاية لعمال النظافة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:38 ص
عمال النظافة
عمال النظافة
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فريدة محمد
وجه عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، التحية والتقدير لعمال النظافة على الجهود التي يقومون بها لرفع القمامة وإزالة المخلفات.

وأكد النائب عمرو غلاب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن عمال النظافة يقع على عاتقهم دور كبير في تأمين البيئة الصحية المناسبة لمنع انتشار الأمراض، وهو الأمر الذي يتطلب توفير كامل متطلباتهم للحفاظ على صحتهم.


وطالب عمرو غلاب، بتوفير كافة أدوات الحماية اللازمة والتعقيم لمنع تعرضهم للإصابة بأي أذى خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا ، مشددا على ضرورة أن تقوم شركات النظافة التي يتبعونها بتوفير كمامات وجوانتيات ذات كفاءة عالية في منع تعرضهم لأي أذى.

وأشار النائب، إلى أن عمال النظافة وجامعي القمامة من أكثر الفئات تعرضا للإصابة، الأمر الذي يتطلب متابعتهم بشكل دوري وتوفير كافة أدوات مواجهة الإصابة، سواء في الفترة الحالية أو ما بعد ذلك.
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