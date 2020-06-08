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رياضة

شوبير: الجوهري " مجاش زيه" ورحل عن المنتخب بقرار وزاري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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عمرو الحلوانى


تغزل الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، فى  الراحل محمود الجوهرى المدرب الأسطورى لمنتخب مصر .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى على أون سبورت، "الجوهرى يستحق لقب أرسين فينجر الكرة المصرية فهو مدرب متكامل، فعل كل ما فعله أسطورة أرسنال الإنجليزى، ولكن بأقل الإمكانيات المادية" .

وأضاف : "  الجوهرى كان طبيبا يحدد لك إصابتك وطرق علاجها، الجوهرى كان طبيبًا نفسيًا يؤهلك لكل مباراة ويساعدك فى كل شىء بحياتك الشخصية، الجوهرى كان أخصائى تغذية يحدد لك أفضل طعام وأفضل تدريب".

 

وتابع: "نقطة ضعف الجوهرى الوحيدة كانت فى إصراره أن يكون المنتخب معه طول الوقت كان بيقول لو المنتخب معايا عالطول ممكن نكسب كأس العالم، وطبعا صعب المنتخب يكون بيتدرب طول الوقت ويدخل معسكرات ".

 

وأكمل: " رحيل الجوهرى عن تدريب منتخب مصر كان بقرار وزارى بعد بطولة كأس القارات".

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