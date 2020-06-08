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برلمان

مصدر رزق وحيد للصيادين.. طلب إحاطة لإلغاء قرار حظر صيد الأسماك في البحر الأحمر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:50 ص
صيد الأسماك فى البحر
صيد الأسماك فى البحر الأحمر
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
توجه النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، لوقف قرار حظر صيد الأسماك في محافظة البحر الأحمر.

وقال "أبو خليل"، في طلبه: "إن قرار حظر صيد الأسماك في مياه البحر الأحمر أتى بالسلب على جموع الصيادين وأسرهم، الذين يعتمدون في المقام الأول على صيد الأسماك وبيعها كمصدر رزق وحيد لهم لمواجهة أعباء الحياة والمعيشة".

وأوضح "أبو خليل": "أنه حصل على موافقات من جميع الجهات والهيئات المعنية بالقرار، بما فيها هيئة الثروة السمكية الذين أكدوا جميعًا لا مانع لديهم، غير أن الأمر متوقف على موافقة نهائية من رئيس الوزراء، لاستئناف نشاط صيد الأسماك في البحر الأحمر مرة أخرى".

وناشد نائب البحر الأحمر، رئيس الوزراء، بسرعة البت في قرار وقف صيد الأسماك، وإعادة النظر فيه من جديد، رحمةً ورأفةً بالصيادين وأسرهم، ومراعاةً لظروفهم في ظل الظروف المعيشة التي لا تخفى على أحد.
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