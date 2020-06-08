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بين الناس

أب يناشد وزيرة الصحة علاج نجله بعد تعرضه لانفجار تنك بنزين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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انجي هيبة
ناشد رضا محمد إبراهيم، عامل يومية مقيم بعزبة المرزوقية، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسرعة التدخل لإنقاذ نجلة "حسام"، البالغ 14 سنة، فى الصف الثانى الإعدادى، وتوفير له مكان فى عناية حروق فى أى مستشفى من مستشفيات مصر، بعد تعرضه لحرق تجاوزت نسبته 65%، إثر انفجار تنك بنزين أثناء القيام بأعمال لحام به داخل ورشة لحام.

ويقول الأب المكلوم وهو يبكى، انقذوا ابنى، فقد تعرض للحرق، عصر الخميس الماضى، أثناء عمله فى ورشة ميكانيكى، وخلال قيام صاحب الورشة بلحام تنك  البنزين، تعرض للانفجار، أثناء القيام بأعمال لحام به داخل ورشة، وأبنه حسام كان ممسكا بالتنك، أثناء اللحام، مما عرضه لحرق كامل للجسم، وعلى الفور، تم نقله لمستشفى القصاصين المركزى، والذى قامت بتحويله على الفور لمستشفى الإسماعيلية العام، وتم وضعه فى غرفة عادية دون أى اهتمام، وطلب الأطباء منه سرعة البحث عن عناية فى مستشفى حروق لإنقاذ ابنه الذى تتدهور حالته بسرعة.

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ويضيف الأب، "أنا عامل يومية، ولا أملك قوت يومى، وليس لدى عمل منذ فترة بسبب جائحة كورونا، وأرى أبنى أمام عينى تتراجع حالته الصحية وتتدهور، ولا استطيع فعل شيء، وأطالب وزيرة الصحة بإنقاذ نجلى، الذى كان يساعدنى على مصاريف المعيشة، ولكن شاء القدر أن يتعرض للحرق أثناء عمله فى ورشة ميكانيكى".
أب يناشد وزيرة الصحة علاج نجله بعد تعرضه لانفجار تنك بنزين
أب يناشد وزيرة الصحة علاج نجله بعد تعرضه لانفجار تنك بنزين
أب يناشد وزيرة الصحة علاج نجله بعد تعرضه لانفجار تنك بنزين
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