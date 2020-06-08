فى حملة بالقاهرة..ضبط ٤ أطنان لحوم فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

شن رجال مباحث التموين بالقاهرة حملة على الاسواق أسفرت عن ضبط صاحب مفرمة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة.





وتبين حيازته ٤ طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية – لحوم مُجمدة - توابل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى لحجبه عن التداول ٤ الاف قطعة "جوانتى - كمامة – ترمومتر" بقصد رفع أسعارها.





وفى منطقة قصر النيل ، تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم لحيازته ١١ الف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – شكاكة – خافض لسان – سرنجات – غيار جراحى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .





وكذا ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته ٦ الاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين– سرنجات – ترمومتر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



