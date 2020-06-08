AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فى حملة بالقاهرة..ضبط ٤ أطنان لحوم فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:00 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
Advertisements
كتب محمد صبرى
شن رجال مباحث التموين بالقاهرة حملة على الاسواق أسفرت عن  ضبط صاحب مفرمة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

 وتبين حيازته ٤ طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية – لحوم مُجمدة - توابل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى لحجبه عن التداول ٤ الاف قطعة "جوانتى - كمامة – ترمومتر" بقصد رفع أسعارها.

وفى منطقة قصر النيل ، تم ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم لحيازته ١١ الف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – شكاكة – خافض لسان – سرنجات – غيار جراحى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وكذا ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحيازته ٦ الاف عبوة وقطعة مستلزمات طبية "شرائط تحليل سكر – سنون أنسولين– سرنجات – ترمومتر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات تموينة مكبرة على أعلى مستوى لضبط جرائم الغش خلال 24 ساعة

ضبط 11 طن أغذية فاسدة بالسلام.. و8 أطنان مستلزمات طبية بالسيدة زينب

داخلها مستلزمات طبية مغشوشة.. ضبط شركة بدون ترخيص في السيدة زينب

حبس مالك شركة لحيازته 2950 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

شاهد.. أمن القاهرة يضبط أغذية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

قبل طرحها بالساحل والسيدة زينب.. ضبط 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

ترشيحاتنا

حدوتة مصرية.. فيلا ومنزل من 5 طوابق أبرز تبرعات المصريين في أزمة كورونا

بالموتوسيكلات.. زفة خطوبة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور..شاهد

أكدت أن تدوينته أسعدتها.. زوجة الطبيب البطل: محمود سندي في الدنيا.. فيديو

كيفية صلاة مريض سلس البول أو الريح .. أمين الإفتاء يوضح

حالات التعافي من كورونا في الكويت تتخطى 20 ألفا.. مصر تكشف عن موعد طرح أول لقاح ضد الفيروس.. ترامب: كوفيد 19 هدية سيئة من الصين.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

دراسة أمريكية: استخدام المطهرات بطريقة خاطئة أخطر من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. هذه الفئات ممنوعة من التبرع بـ البلازما

سباق علمى وتجارى .. 5 لقاحات قريبا لـ علاج فيروس كورونا

أطلق عليها النار.. مشادة بين أب سكران وابنته تنتهي بشكل مأساوي