سمير راغب: الرئيس السيسي مثل أفريقيا ومصر فى 10 قمم عالمية.. فيديو

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تعيش فى افضل حالها، موضحًا أن مصر تحولت من دولة مجمد عضويتها بالاتحاد الافريقي لـ رئاسة الأتحاد الافريقي.





وأضاف سمير راغب ، خلال حواره بصدي البلد خلال تغطية خاصة عن رؤية الرئيس السيسي للقضايا الدولية وعلاقات مصر الخارجية، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن خلال الفترة الماضية قام الرئيس السيسي بتمثيل افريقيا ومصر فى 10 قمم، وذلك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





وأوضح سمير راغب، أن السيسي تواجد دوليًا وأفريقيًا بعد توليه الرئاسة، والرئيس السيسي قام بأشياء يحتذى بها فى الدول الخارجية منها محاربة الإرهاب و ما تم فى الصحة.



