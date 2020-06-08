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توك شو

سمير راغب: الرئيس السيسي مثل أفريقيا ومصر فى 10 قمم عالمية.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:33 م
العميد سمير راغب
العميد سمير راغب
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البهي عمرو
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن  مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيش فى افضل حالها، موضحًا أن مصر تحولت من دولة مجمد عضويتها بالاتحاد الافريقي لـ رئاسة الأتحاد الافريقي.

وأضاف سمير راغب ، خلال حواره بصدي البلد خلال تغطية خاصة عن رؤية الرئيس السيسي للقضايا الدولية وعلاقات مصر الخارجية، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن خلال الفترة الماضية قام الرئيس السيسي بتمثيل افريقيا ومصر فى 10 قمم، وذلك خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضح سمير راغب، أن السيسي تواجد دوليًا وأفريقيًا بعد توليه الرئاسة، والرئيس السيسي قام بأشياء يحتذى بها فى الدول الخارجية منها محاربة الإرهاب و ما تم فى الصحة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الخارجية قبل الـ 6 سنوات الماضية كانت فى انقطاع عن الدول الخارجية، ولكن فى عهد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك كان هناك علاقات مع بعض الدول العربية، لافتا إلى أن السيسي استطاع فى 6 سنوات فقط فى إعادة العلاقات القوية افريقًيا وأوروبيا.
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