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اقتصاد

السبت.. المصرية للتمويل الإسلامي تنظم ندوتها السنوية حول أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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آية الجارحي
تنظم الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد البلتاجي ندوتها السنوية تحت عنوان أثر جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري التحديات والفرص، يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو الجاري.

وتتناول الندوة التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا علي المجتمع المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة كما ستتناول الندوة الجوانب السلبية على المشروعات الصغيرة وكيفية تجنبها والإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها . 

وتتضمن الندوة جلستين تحتوى كل منها على عدة مشاركات ومداخلات متخصصة لتغطية كافة محاور الموضوع من الخبراء المتخصصين كل منها ساعتين متواصلين تفصلهما استراحة لمدة 30 دقيقة . الجلسة الأولي: من 9:30 صباحًا حتى 11.30 ظهرًا. 


تتناول الجلسة الأولى آثار جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية وتتناول الجلسة الثانية: المشروعات الصغيرة بين التحديات الراهنة والحلول المطروحة في ظل جائحة كورونا  من الساعة 12:30 حتى 2:30 وتختتم الندوة  بأهم التوصيات التي يمكن تطبيقها في الواقع العملي للخروج من أزمة كورونا

 
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