فرج عامر يشيد بمتابعة الرئاسة لخطة الحكومة لمواجهة كورونا اثناء امتحانات الثانوية

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ، التحية والتقدير لمؤسسة الرئاسة لاهتمامها الكبير بكل مايتعلق بملف امتحانات الثانوية العامة ، مشيدا باداء وخطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بصفة عامة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بصفة خاصة فى التنفيذ بكل احترافية ومهنية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشان هذا الملف الجماهيرى والمهم للحفاظ على صحة ابنائنا تلاميذ المرحلة الثانوية من خلال اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وأعلن " عامر " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأييده التام للإجراءات التى اعلنها الدكتور طارق شوقى لإجراء امتحانات الثانوية خاصة فيما يتعلق بتوفير الدولة 17 ألف كاشف حراري وسيتم توزيع 33 مليون كمامة وكميات من المطهرات ومواد التعقيم وتقليل عدد الطلاب في اللجنة ليصبح 11 طالبا أو اقل في الفصل وقيام مطبعة الشرطة بطبع كراسات الامتحان ، مع عمل تحاليل طبية للقائمين على وضع الأسئلة وتعقيم صناديق الأسئلة وقيام وزارة الصحة بتوفير طبيب في كل لجنة وتوفير سيارة إسعاف في كل كنترول وقيام وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لإدارة امتحانات الثانوية العامة، في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديرية التعليم في المحافظة وعددا من الاعضاء.













كما أشاد المهندس محمد فرج عامر، بنجاح وزارة التربية والتعليم بالحصول على استثناء قانوني يتيح للطلاب حضور الامتحان هذا العام أو التأجيل للعام القادم كمحاولة أولى وتوفير قفازات للمصححين والمراقبين والمشرفين، وتوزيع مطهرات وتعقيم كامل للمباني اضافة الى دخول الطلاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من 8 صباحا ، ولن يدخل أي طالب للجنة بعد 9 صباحا وتهوية الفصول بشكل كامل وتوزيع الكمامات ان إجراء المسح الحراري وارتداء معدات الوقاية شرط لدخول المبنى الدراسي إلى جانب الكشف عن أجهزة المحمول وانه في حالة التأكد من عدم الملاءمة الصحية لاي طالب سيتم توفير سيارة اسعاف لهذا الطالب وعمل تقرير يثبت في محضر باللجنة وسيأخذ فرصته في الدور الثاني بالدرجة الفعلية الكاملة.









وتابع:أي منطقة في مصر تضم حجرا صحيا وبها لجنة امتحان سيتم تأجيل الامتحان لطلاب اللجنة الموجودة في المنطقة للدور الثاني اضافة الى توفير زائرة صحية أو طبيب في كل لجنة تحدد مدى الحاجة لوجود الطالب في اللجنة أو بقائه في حالة شعوره بأي أعراض.