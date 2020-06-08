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حوادث

بطريقة توصيل الأسلاك.. تجديد حبس مسجل خطر بحدائق القبة لسرقته الدراجات نارية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:15 م
حبس
حبس
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محمد العيسوى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، حبس مسجل خطر 15  يوما علي ذمة التحقيق وذلك لاتهامه بسرقة الدراجات البخارية.

بداية الواقعة كانت بتلقى مدير مباحث العاصمة اخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة  مفادة تمكن رجال المباحث من ضبط أحد العناصر الإجرامية والذي  تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

واثناء التحقيقات إعترف المتهم بإرتكابها 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات داخل مخزن كائن أسفل العقار سكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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