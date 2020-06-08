6 سنوات من حكم السيسى.. التعليم العالي فى الثورة الصناعية الرابعة بـ 3 جامعات تكنولوجية وأقسام وكليات مختصة بالذكاء الاصطناعي

شهدت مصر خلال الاعوام الـ6 الماضية من فترة تولي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، نهضة تعليمية فريدة فما بين السير وفق خطة الذكاء الاصطناعي والمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة، استطاعت مصر أن تفتح مجالات جديدة من العلوم لم تشهدها من قبل ولكن يمكن ان نطاق على هذه الفترة هي فترة افتتاح الجامعات الجديدة والمتنوعة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية.









وكان هناك انطلاقة قوية بالجامعات لبرامج وكليات الذكاء الاصطناعي وهم: "





- برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.





- حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف ويتضمن برنامج المعلومات الطبية.





- الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ويشمل برنامج المعلومات الطبية وبرنامج هندسة البرمجيات.





- الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف.





- الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها.





- الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.





- كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ".



