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تعليم

6 سنوات من حكم السيسى.. التعليم العالي فى الثورة الصناعية الرابعة بـ 3 جامعات تكنولوجية وأقسام وكليات مختصة بالذكاء الاصطناعي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:46 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
شهدت مصر خلال الاعوام الـ6 الماضية من فترة تولي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، نهضة تعليمية فريدة فما بين السير وفق خطة الذكاء الاصطناعي والمشاركة في الثورة الصناعية الرابعة، استطاعت مصر أن تفتح مجالات جديدة من العلوم لم تشهدها من قبل ولكن يمكن ان نطاق على هذه الفترة هي فترة افتتاح الجامعات الجديدة والمتنوعة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية.


وكان هناك انطلاقة قوية بالجامعات لبرامج وكليات الذكاء الاصطناعي وهم: "

-          برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.

-          حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف ويتضمن برنامج المعلومات الطبية.

-          الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ويشمل برنامج المعلومات الطبية وبرنامج هندسة البرمجيات.

-           الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف.

-          الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها.

-           الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

-          كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ".

وأنشئت للمرة الأول في مصر 3 جامعات تكنولوجية هى الجامعة التكنولوجية بقويسنا، والقاهرة الجديدة، وبني سويف، وقد تم استكمال انشاءات جامعة أسيوط في الوادى الجديد، وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، بينما وصل عدد الكليات من 292 إلى 450 كلية، وزاد عدد المبعوثين للخارج بنسبة 72%.
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