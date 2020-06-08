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رياضة

يحظى باهتمام عمالقة الكرة الأوروبية..روما يرفض بيع نيكولو زانيولو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ينوي نادي روما، الحفاظ على أحد نجومه من الرحيل، بعد أن وصلت إليه عروض رسمية من العملاقين يوفنتوس وإنتر ميلان.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن الموهبة الإيطالية نيكولو زانيولو، يتصدر اهتمامات عمالقة الكرة الأوروبية، على رأسهم اليوفي وإنتر من إيطاليا، وليفربول الإنجليزي. 

وكشفت صحيفة كورييه ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الإثنين، أن نادي العاصمة الإيطالية أغلق الباب أمام الجميع، حين رفض بشدة مغادرة زانيولو

وزانيولو البالغ من العمر 20 عامًا فقط، قدم مستويات مذهلة بقميص روما، إذ سجل 12 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، خلال 60 مباراة.

وتقدر قيمة إتمام الصفقة بحسب الصحافة البريطانية، بـ40 مليون جنيه إسترليني، في ظل أزمة كورونا الاقتصادية.
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