راغب: مبادرة السيسى لحل أزمة ليبيا لم تخلق من عدم.. فيديو

قال العميد سمير راغب ، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية ، إن مبادرة الرئيس السيسى لحل الأزمة الليبية لم تخلق من عدم ولن تتحرك من فراغ ولن تفنى ، مضيفًا أن المبادرة بنيت على أساس القرارات الدولية والقمم السابقة والمبادرات الدولية بشأن ليبيا .





وأضاف " راغب " من خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" ، " المذاع على فضائية " صدى البلد "، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ، أن الرؤية الليبية لحل الأزمة متوافقه مع الدستور الليبى ومتطلبات الشعب الليبى مما يجعل المبادرة قابلة الحياة .





وأشار إلى أن أبو ظبى كان لها قمة وروما وباريس لهم قمم فأصبحت كل تلك الدول مدافعة عن المبادرة المصرية لأنها لم تتعارض معها .





وتابع أن أول مبادرة كاملة بها خريطة لحل الأزمة الليبية كاملة فيما يتعلق بالانتقال السياسى السلمى وصولًا لجيش واحد وتوحيد المؤسسات الأمنية وتماسك مؤسسات الدولة والقضاء على الملشيات والقضاء على الإرهاب وفض السلاح فى ليبيا عبر مسار دستورى عن طريق دستور مؤقت ودستور دائم وانتخابات لرئيس وبرلمان، إلى جانب المؤسسات التشريعية .



