نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع في 20 يونيو

دعا نقيب المحامين رجائي عطية ، لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، للاجتماع يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.





ووجهة النقيب الدعوة قائلا : تدعو لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال يوم السبت الموافق 20/6/2020 الساعة العاشرة صباحًا للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال يتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، وعلى أن يراعى ترتيب تقديم الطلبات في الفحص والعرض على اللجنة الموقرة.





من جانب آخر قامت نقابة المحامين بتركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي.





وأوضحت النقابة أن البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة، ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا المشكلة بقرار من النقيب العام رجائي عطية.





وأضافت ، أن ارتداء الكمامة أيضا شرطا للتردد على النقابة والنادي النهري، اتساقا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.





وأكدت أن وزارة الدفاع وافقت على طلب النقابة بشأن توريد كمامات ومطهرات لمواجهة الوباء.



