AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب المحامين يدعو لجنة البت في أدلة الاشتغال للاجتماع في 20 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:58 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
دعا نقيب المحامين رجائي عطية،  لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال، للاجتماع يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ووجهة النقيب الدعوة قائلا : تدعو  لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال يوم السبت الموافق 20/6/2020 الساعة العاشرة صباحًا للنظر فيما قدم من طلبات إعادة من الزوال يتوقف الفصل فيها على تقدير أدلة الاشتغال المقدمة من الطالب، وعلى أن يراعى ترتيب تقديم الطلبات في الفحص والعرض على اللجنة الموقرة.

من جانب آخر قامت نقابة المحامين بتركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي.

وأوضحت النقابة  أن البوابتان لتعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة، ولجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا المشكلة بقرار من النقيب العام رجائي عطية.

وأضافت ، أن ارتداء الكمامة أيضا شرطا للتردد على النقابة والنادي النهري، اتساقا مع الإجراءات الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت أن وزارة الدفاع وافقت على طلب النقابة بشأن توريد كمامات ومطهرات لمواجهة الوباء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المحامين في أسبوع.. عودة العمل إلى المقر رغم كورونا.. تحديد موعد جلسات حلف اليمين.. ووقف صرف الإعانات الجماعية للأعضاء

نقيب المحامين يوضح الفارق بين أدلة الاشتغال اليوم وأمس.. ويؤكد: إلغاؤها يدمر المحاماة

نقيب المحامين يشكل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة

مستند.. عطية يخاطب مصلحة السجون لموافاة النقابة بأسماء المحامين المتهمين بقضايا مخلة بالشرف

مستند.. نقيب المحامين: تقديم طلبات الإعادة من الزوال للمكتب الفني مشفوعة بأدلة الاشتغال

نقيب المحامين يشكل لجنة لبحث طلبات وقرارات العلاج

ترشيحاتنا

أطلق عليها النار.. مشادة بين أب سكران وابنته تنتهي بشكل مأساوي

علي جمعة يوضح معني «بل رفعه الله إليه».. فيديو

ضربوا ممرضتين..أهالي متوفي بكورونا يعتدون على الطاقم الطبي ببنها التعليمي

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

أسامة خليل: الأهلي تسبب في إلغاء الدوري 3 مرات وانعدام الثقة سبب تراجع الإسماعيلي | حوار

أقل دولة ليسوتو والأعلى أمريكا| هوبكنز: إصابات كورونا تكسر حاجز الـ7 ملايين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

بـ 4 طرق ..إهمال حماية العين يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا