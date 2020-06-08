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حوادث

ضبط 505 مخالفات مرافق وإشغال طريق في حملة مكبرة بالجيزة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:55 م
مخالفة مرافق وإشغال
مخالفة مرافق وإشغال طريق
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ندى حمودة - أحمد مهدي

شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن بمحافظة الجيزة، حملة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها قيادات وضباط المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية عن ضبط "84 كرسي، 10 تروللي، 39 استاند، 10 محضر عدم ارتداء كمامة، 50 ميزان، 21 ثلاجة، 31 اسطوانة غاز، 27 ترابيزة،2 برويطة، 7 فرش خردوات، 27 اوتاد وسلاسل حديدية، 42 شمسية، 6 لوح خشب، 28 عربة متنوعة، 1 فرش لبيع الفاكهة، 47 ادوات بناء، 1 فاترينه خشب، 3 تورسيكل، 32 تانده، 10 غرزه شاي، 2 مروحة، 9 سلم، 4 كنبه خشب، 1 تروسيكل، 9 تانده، 73 قفص فاكهة، 5 ونش كامل، 42 قطعة فخار، 6 توك توك، 9 مدرج لبيع الفاكهة، 7 قلب شيشه، 4 سقاله خشب، 13 طقطوقه، بإجمالي 505.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتوالت النيابات المختصة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.


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