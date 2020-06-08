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أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:46 م
الجيش الليبي يعلن
الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الجيش الليبي، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة تركية في وادي جارف غرب سرب، حسبما أفادت وسائل الإعلام في نبأ عاجل لها.

وقد شنت ميليشيات مصراته، اليوم، هجوما مجددا على سرت، إلا أن قوات الجيش نجحت في التعامل معه.

وقد أكد شهود عيان لـ موقع "ليبيا 24"، أن ميليشيات الوفاق قامت، بقصف منازل المدنيين بمنطقة القبيبة، غرب سرت.

وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال، بالإضافة إلى إصابة آخرين؛ الأمر الذي دفع جعل الجيش الوطني يدفع بتعزيزات عسكرية لسرت لدعم محور شرق مصراتة.

وقد شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الاثنين على ضرورة مشاركة جادة من كلا الجانبين في محادثات 5+5 تحت رعاية البعثة الأممية، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار.

كما شددت البعثة، الاثنين على ضرورة حماية المدنيين بعد تقارير عدة أفادت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في ترهونة والأصابعة غرب البلاد. 

كما دعت إلى الحفاظ على "الالتزامات الإنسانية من قبل الأطراف المتنازعة عبر ضمان حماية المدنيين".
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