رسم كاريكاتير يكشف سيطرة إيران وتركيا على قطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسم كاريكاتير يسخر من إمارة قطر ويكشف كيف أصبحت السيادة القطرية تحت حكم تميم بن خليفة آل ثاني مهددة. حسب رسم الكاريكاتير أصبح المواطن القطري محاصرا ما بين تحكم إيران وإهانات تركيا.





وتتهم إمارة قطر بأنها تخضع تماما لإيران التي ترسم لها سياستها المتعلقة بالعراق ولبنان واليمن.





كما تعتمد طهران على التمويل الإيراني لدعم المنظمات التي تعمل بالوكالة لصالح طهران في العالم العربي.



