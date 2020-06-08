AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رسم كاريكاتير يكشف سيطرة إيران وتركيا على قطر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:51 م
تميم واردوغان
تميم واردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسم كاريكاتير يسخر من إمارة قطر ويكشف كيف أصبحت السيادة القطرية تحت حكم تميم بن خليفة آل ثاني مهددة. حسب رسم الكاريكاتير أصبح المواطن القطري محاصرا ما بين تحكم إيران وإهانات تركيا. 

وتتهم إمارة قطر بأنها تخضع تماما لإيران التي ترسم لها سياستها المتعلقة بالعراق ولبنان واليمن.

 كما تعتمد طهران على التمويل الإيراني لدعم المنظمات التي تعمل بالوكالة لصالح طهران في العالم العربي. 

وفي المقابل أصبحت تركيا تمارس سيطرة كاملة على الدوحة بفضل القاعدة العسكرية التركية في الدوحة التي تتمتع بنفوذ كبير على الأراضي القطرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تداول مقطع فيديو لإطلاق نار كثيف في الدوحة.. ومغردون: انقلاب على تميم

إيران تعرض على قطر المساعدة في تنظيم المونديال

ترشيحاتنا

ضربوا ممرضتين..أهالي متوفي بكورونا يعتدون على الطاقم الطبي ببنها التعليمي

نسيت التشهد الأول وسجود السهو.. الإفتاء توضح التصرف الشرعى

كيف يوسوس إبليس لـ 7 مليار إنسان؟.. علي جمعة يجيب

أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مصر تطبق التعليم الهجين بالجامعات العام المقبل .. تعرف على النظام الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

بـ 4 طرق ..إهمال حماية العين يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا