الصندوق السيادي: فرص واعدة أمام مصر في توطين سلاسل الإنتاج

قال أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري، إن هناك تعاونا مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفريق العمل الخاص بها.

ولفت أيمن سليمان خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم عبر تطبيق zoom، إلى أن هناك هدف لخلق فرص لإعادة توطين سلاسل الإنتاج والقيمة المضافة.





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وأشار إلى أن مصر لديها فرصة عظيمة لجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، لافتا إلى أن الصين نفسها بتوطن التصنيع الخارجي كي لا يخسروا مشاركتهم في حجم رأس المال في القطاع الصناعي.

وشدد على أن إعادة إحياء القطاع الصناعي مهم خاصة برؤس الأموال غير المصرية وبذلك سيكون هناك حسن استخدام الفوائض في الموارد الطبيعية والكهربه كما أن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة.