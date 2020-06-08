خلال 24 ساعة.. الأموال العامة تضبط 5 قضايا إتجار في العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير مشروع" متهم فيها 9 أشخاص .









وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (88 ألف دولار أمريكى – 822,500 ألف جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا ، وكذا (110 ألف دولار أمريكى –24 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا .. وكذا غسل أموال قدرت قيمتها بحوالى (3 مليون جنيه تقريبًا) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.