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حوادث

خلال 24 ساعة.. الأموال العامة تضبط 5 قضايا إتجار في العملة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:58 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير مشروع" متهم فيها 9 أشخاص .


وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (88 ألف دولار أمريكى – 822,500 ألف جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا ، وكذا (110 ألف دولار أمريكى –24 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا .. وكذا غسل أموال قدرت قيمتها بحوالى (3 مليون جنيه تقريبًا) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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