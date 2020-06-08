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اقتصاد

انخفاض الناتج الصناعي الألماني بمعدل قياسي خلال إبريل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:38 م
الناتج الصناعي الألماني
الناتج الصناعي الألماني
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رويترز
انخفض الناتج الصناعي الألماني بمعدل قياسي خلال شهر أبريل وذلك بعد أن أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد المصنعين بأكبر اقتصاد في أوروبا على وقف الإنتاج، بينما تتوقع الشركات طريقا وعرة رغم حزمة تحفيز ضخمة.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات انخفاضا نسبته 17.9 % مقارنة مع الشهر السابق. كان استطلاع أجرته رويترز توقع تراجعا أقل قليلا يبلغ 16%.

وسجل مصنعو السلع الرأسمالية أكبر تراجع في الإنتاج وبنسبة بلغت 35.3%.

كما تراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2 % والتشييد 4.1 %.


وقالت وزارة الاقتصاد إن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا طُبقت منذ منتصف مارس لكن الأثر الأكبر للقيود ظهر بالكامل في أبريل.

وأضافت "وصلنا لأدني نقطة. ومع التخفيف التدريجي للإجراءات الوقائية واستئناف الإنتاج في قطاع السيارات يبدأ التعافي الاقتصادي الآن".

وتعزز تلك البيانات التوقعات بأن الاقتصاد الألماني سيسجل أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام.

وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بأكملها بنسبة 6.3 % بافتراض أن حزمة التحفيز البالغة 130 مليار يورو (146.69 مليار دولار) ستساعد الأنشطة الاقتصادية على الانتعاش مجددا في النصف الثاني من العام.

وصرحت مصادر لرويترز اليوم الاثنين إن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"  تعتزم عقد اجتماع خاص يوم الجمعة للبدء في تنفيذ أجزاء كبيرة من إجراءات التحفيز.

و قال معهد إيفو الاقتصادي اليوم إن المصنعين يتوقعون أن يتواصل تراجع معدلات الإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة لكن بوتيرة أبطأ عن السابق.

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