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أكاديمى: الطرق تشهد نهضة كبيرة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:07 م
حسن مهدى
حسن مهدى
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ريهام فيكتور
أكد الدكتور حسن مهدى، أستاذ الطرق بهندسة عين شمس، إنه قبل تولى الرئيس السيسى الحكم كانت مصر تعانى من مشاكل فى المرافق والبنية الاساسية والطرق والكهرباء والمياة والكثير من مشاكل البنية الاساسية بشكل عام.

واضاف حسن المهدى، خلال حواره ببرنامج ،"صباح البلد"، المذاع على فضائية ،" صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس منذ فترة الرئاسة الاولى هى محاولة إيجاد حلول لكل هذه المشكلات .

واشار أستاذ الطرق بهندسة عين شمس،  الى ان سنه 86 كان تعداد مصر 48 مليون نسمة ، بينما عام 2020  يصل الى 100 مليون ، مضيفا ان هذه الزيادة السكانية الكبيرة  كان لابد وان يصاحبها زيادة فى الطاقة الاستعابية لمشروعات البنية الاساسية.

وتابع ان قطاع النقل له ادوات ووسائط منها الطرق ، والدولة عملت على ملف النقل بشكل عام ، فمنذ بداية  فترة الرئاسة الاولى كان الاقتصاد المصرى يمر من عنق الزجاجة .

واكد ان الرئيس تولى الحكم وهناك ارتفاع فى معدل التضخم  ومعدلات البطالة ، لذلك فكان لابد من حل المشكلات وعمل مشروعات  كثيفه العمالة تستوعب عمال ومهندسين وفنين والاعمال المتعلقة بأنشاء الطرق فهناك صناعات قائمة على الطرق . 
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