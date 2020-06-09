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سيارات

فنان فيتنامي يحول الخشب إلى سيارات مصغرة رائعة.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر فنان فيتنامى، العديد من نماذج السيارات المصنوعة يدويا من الخشب، عبر قناته Woodworking Art على يوتيوب؛ لتحصد ملايين المشاهدات.


وخلال الأشهر الستة الماضية، شارك الفنان الفيتنامى بـ11 مقطع فيديو لنماذج سيارات مختلفة يقوم بنحتها من الخشب، ويبدو أن فيديوهاته جذبت الكثير من الأنظار، في حين حصل فيديو نموذج تويوتا لاندكروزر V8 على 53 مليون مشاهدة.


ويستخدم الفنان مطرقة وإزميل خلال فيديوهاته لتشكيل نماذجه؛ لتشبه في النهاية السيارات الحقيقية بشكل كبير، خاصة عندما يبتكر الفنان الجنوط والإطارات لتبدو كما هي في الحياة الواقعية، كما يمكن فتح وإغلاق الأبواب، وفي حالة بوجاتي شيرون، فقد حصلت السيارة على جناح خلفي يمكن تعديله.


ويعد نموذج فورد إيفرست، واحدا من أفضل النماذج، لأنه حصل على هيكل أنيق مع نوابض في الواجهة الأمامية والتي تضيف المزيد من الأصالة، كما تم تجهيز إيفرست أيضا ببطارية ومحرك كهربائي يقود العجلات الخلفية، مما يجعلها تعمل بشكل كامل.

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