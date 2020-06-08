رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور





فقام الأطفال بكسر حدة الملل وصنعوا طائرات ورقية وإستخدامها أعلى أسطح المنازل ، مما جعل سماء السيدة عائشة ومحافظتى القاهرة والجيزة تزينهما الطائرات الورقية ، ويزاد المشهد جمالًا حين تختلط الطائرات البسيطة بغروب الشمس .









منذ بدأت جائحة كورونا والتزام بعض المواطنين بالحجر المنزلى ، والغالبية يشعرون بالملل من قضاء الأيام بالمنزل ، ولكن البالغين يدكون حجم الأزمة فالوضع بالنسبة لهم أهون من المرض.