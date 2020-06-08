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منوعات

رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد
منذ بدأت جائحة كورونا والتزام بعض المواطنين بالحجر المنزلى ، والغالبية يشعرون بالملل من قضاء الأيام بالمنزل ، ولكن البالغين يدكون حجم الأزمة فالوضع بالنسبة لهم أهون من المرض.

فقام الأطفال بكسر حدة الملل وصنعوا طائرات ورقية وإستخدامها أعلى أسطح المنازل ، مما جعل سماء السيدة عائشة ومحافظتى القاهرة والجيزة تزينهما الطائرات الورقية ، ويزاد المشهد جمالًا حين تختلط الطائرات البسيطة بغروب الشمس . 


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وكان الأطفال قاموا برسم أبطال كمين البرث على الطائرات تمجيدًا لبطولاتهم وإحياءًا لذكراهم .

بدأت الحكاية بمشاهدة العمل الدرامي الذي جسد معاناة رجال الجيش البسلاء وأرثى روح الوطنية بداخل كل مصرى، مسلسل "الاختيار" الذى حاز على المرتبة الأولى فى قلوبنا، ثم قاموا بالبحث عن الأبطال الحقيقين عبر الإنترنت، وحصلوا على صورهم التى يتضح منها مدى رضائهم بالمجهود الخرافى الذى يبذلونه فى سبيل الوطن، ثم قاموا بطباعة تلك الصور ولصقها على أهم معالم الفرحة لديهم وهى الطائرات الورقية.
رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور
رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور
رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور
رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور
رسموا أبطال كمين البرث عليها.. أطفال السيدة عائشة يزينون سماء القاهرة بالطائرات الورقية.. صور
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