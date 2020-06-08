بعد إقبال المواطنين على شرائها.. استشاري مناعة يوضح خطر تناول الفيتامينات على الجسم

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة المناعة والحساسية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن المناعة داخل جسم الإنسان تعد منظومة صحية أنعم الله بها علينا بها؛ من أجل الحفاظ على الجسم ومقاومة الأمراض.





وأضاف "عقبة"، أثناء لقاء تلفزيوني خاص ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أنه من أجل الحفاظ على تغذية سليمة للجسم يجب أن يتم مده بالهواء النظيف، وشرب الماء بكثرة، والحفاظ على التغذية السليمة، التى تتكون من الفيتامينات والمعادن.





وأشار إلى أن تناول كمية كبيرة أو صغيرة من الفيتامينات يختلف ما بين الصغار إلى الكبار، حيث إن الصغار احتياجاتهم تكون أقل من الكبار، إضافةً إلى احتياج كبار فى السن لأخذ كمية كبيرة من تلك الفيتامينات خاصة من يعانون من أمراض الهشاشة في العظام.





وأوضح "عقبة" أن زيادة الفيتامينات يتخلص منها الجسم مباشرةً، لافتا إلى أنه بالنسبة إلى فيتامينات "دال وكاي وهاء" إذا زادت الكمية الخاصة بها على الجسم فإنها تمثل خطورة، حيث إنها تخزن فى الجسم، وبالتالى تقوم بعمل أعراض ومشاكل داخل الجسم.





وأكد أن تأثيرات تلك الفيتامينات ونتيجتها تختلف من شخص إلى آخر على حسب الفئة العمرية والظروف الصحية التى يعانى منها، حيث إنه يجب على الأشخاص الأصحاء الحصول على احتياجاتهم منها فقط، أما الزيادة منها فإنها ليست ضرورة.